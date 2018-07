Ellmau, Söll – Ein bislang Unbekannter verschaffte sich am Dienstag gegen 14.20 Uhr in Ellmau unerlaubt Zutritt in eine Pension und durchsuchte diese nach Wertgegenständen. Dabei wurde der Täter im Küchenbereich von der Hausbesitzerin entdeckt, woraufhin er die Flucht zu Fuß in Richtung Dorfzentrum ergriff. Trotz intensiver Fahndung konnte der Tatverdächtige nicht gefasst werden.

Täterbeschreibung: Der Mann ist etwa 50 Jahre alt, hat auffällig blaue Augen, grau melierte Haare und einen Bierbauch. Er trug ein buntes, dunkles T-Shirt, eine kurze Hose und eine Schildkappe. Außerdem hatte er einen karierten Rucksack, vermutlich der Marke Burton, bei sich. Er sprach Deutsch.

Vorfall in Söll

Gegen 17.30 Uhr kam es in Söll zu einem weiteren Einschleichdiebstahl, wobei sich zwei unbekannte Männer in einem Sportgeschäft in die Büroräumlichkeiten drangen. Eine Mitarbeiterin entdeckte die beiden Männer, worauf diese ohne Beute aus dem Hinterausgang des Geschäftes flüchteten. Trotz Fahndung blieb die Suche nach den Tätern erfolglos. (TT.com)