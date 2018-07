Bruneck – Nach dem Brand mit einem Todesopfer vergangene Woche in Bruneck hat die Obduktion ergeben, dass nicht der Brand die Todesursache war. Das Opfer wurde stranguliert.

Wie die Autopsie ergeben hat, dürfte die 46-jährige Frau, die tot in der Wohnung gefunden worden war, nicht durch den Rauch des Schwelbrandes erstickt, sondern schon im Vorfeld getötet worden sein. Laut Onlineplattform Südtirol Online hat die Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen Unbekannt wegen Mordes aufgenommen.

Das Feuer war am Dienstag der Vorwoche in einer Wohnanlage in der Brunecker St. Lorenznerstraße ausgebrochen. Feuerwehrmänner fanden dann den leblosen Körper einer 46-jährigen gebürtigen Rumänin. Acht weitere Personen erlitten leichte bis mittelschwere Verletzungen. Schon kurz nach dem Fund der Leiche waren Zweifel aufgekommen, dass die Mittvierzigerin in dem Feuer ums Leben gekommen war. Jetzt wird intensiv im Umfeld der Frau ermittelt. (TT.com)