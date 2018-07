Weißenbach am Lech – Vier maskierte Personen verschafften sich in der Nacht auf Mittwoch Zutritt in das Foyer einer Bank in Weißenbach am Lech. Die Unbekannten brachen dann mit mitgebrachten Werkzeugen einen Geldautomaten auf. Daraus stahlen sie den Behälter mit einem erheblichen Bargeldbetrag, teilte die Polizei mit. Das Landeskriminalamt (Tel.: 059133/70-3333) bittet um Hinweise. Der Vorfall ereignete sich um 3.55 Uhr. (TT.com)