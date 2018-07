München – Der Sicherheitsbereich vom Terminal 2 des Flughafens München ist nach einer Räumung wieder frei. Sicherheitskontrollen von Passagieren werden wieder durchgeführt, wie ein Sprecher der Bundespolizei am Samstag sagte. Das betreffe alle Flüge, die von dem Terminal starten.

Die Polizei kontrolliere derzeit noch das sogenannte Satellitenterminal, für das der Zugang nur über Sicherheitskontrollen des Terminal 2 möglich ist. Am Morgen waren die Gebäude komplett geräumt worden, weil eine bisher unbekannte Frau in den Sicherheitsbereich eingedrungen war. Dies führte zu chaotischen Zuständen, weil am Samstag wegen der Schulferien besonders viele Menschen am Flughafen waren. (APA/dpa)