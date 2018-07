Von Reinhard Fellner

Wien, Innsbruck – Ein lauer Sommerabend, eine gesellige Runde in einem Innsbrucker Gastgarten, vielleicht allzu viele Biere – und schon war es passiert: Nach Anrainerbeschwerden über die Lautstärke aus dem Gastgarten war die Polizei herangerückt und hatte letztlich einen besonders verhaltensauffälligen Gast ohne Ausweispapiere „eingeladen“, zur Identitätsfeststellung doch gleich auf die Polizeiinspektion mitzukommen. Eine Amtshandlung, die noch das Höchstgericht beschäftigen sollte.

Das Ergebnis liegt nun nach einem Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vor und schiebt der Polizei einen Riegel vor allzu schnellen Verhaftungen vor.

Was war passiert? Gegen 22.30 Uhr war eine Polizeistreife an einem Juniabend zum Innsbrucker Gastgarten wegen angezeigter Ruhestörung angerückt. Dort wurde sie von den rund zehn anwesenden Gästen laut Aussagen der Beamten nicht ausschließlich freundlich begrüßt. Nachdem alle übrigen Stimmen verstummt waren, hatte demnach noch ein letzter Gast das verbale Duell mit den Beamten gesucht und laut Polizisten unter anderem gemeint: „Geht’s gscheider in den Rapoldipark, es Rotzlöffel. Da seid’s dann hoffentlich a so gscheid wie bei uns im Lokal!“ Ungebührliche Lärm­erregung und Verletzung des öffentlichen Anstandes, lauteten darauf die Verwaltungsübertretungen, für die sich der Lokalgast ausweisen sollte. Doch wer nimmt ins nahe Gastgartl schon einen Ausweis mit? So kam der Innsbrucker nach mehreren Verwarnungen, seine Identität zu nennen, der offiziellen Verhaftung durch die Polizei zuvor und fuhr „freiwillig“ auf die Inspektion zur Klärung mit.

Gegen diesen Freiheitsentzug brachte der Innsbrucker jedoch anschließend sofort über Rechtsanwalt Roland Kometer eine Maßnahmenbeschwerde beim Tiroler Landesverwaltungsgericht ein. Dieses bestätigte zwar Kometers Rechtsmeinung, dass so ein „freiwilliges“ Mitkommen jedenfalls als Festnahme zu qualifizieren sei, da der Amtsbehandelte ja ansonsten konkret „Gefahr läuft, physischer Zwangsgewalt unterworfen zu werden“. Ansonsten meinte das Tiroler Gericht aber, dass der Beschwerdeführer schon auch selbst schuld an der Situation sei, da er ja weder Begleiter oder Kellnerin als Auskunftspersonen angeboten hätte und es Polizisten in Lokalen bei Anwesenheit von teils Angetrunkenen nicht zumutbar sei, sämtliche Personen nach der Identität festzunehmender Personen zu fragen. Anwalt Kometer rief in Form einer außerordentlichen Revision nun aber das Höchstgericht an – nochmals mit der Argumentation, dass laut Verwaltungsstrafgesetz „eine Festnahme zur Feststellung der Identität so lange zu vermeiden ist, bis alle möglichen Alternativen zur Identitätsfeststellung ausgeschöpft sind“.

Dem pflichtete der Verwaltungsgerichtshof letztlich bei und hob das Tiroler Erkenntnis bei Kostenersatz auf. Die Rechtsauslegung des Höchstgerichts ist dabei betont bürgerfreundlich und eine Hürde für die Exekutive. Der Verwaltungsgerichtshof: „Die Festnahme als Eingriff in das verfassungsgesetzlich gewährleistete Recht der persönlichen Freiheit darf nur als ultima ratio – nach Ausschluss anderer gelinderer Möglichkeiten – zur Identitätsfeststellung erfolgen. Es ist Aufgabe des einschreitenden Organs, sicherzustellen, dass die von ihm vorgenommene Festnahme rechtmäßig und damit auch verhältnismäßig ist.“ Zusammenfassend wäre es den Polizisten im Innsbrucker Gastgarten „jedenfalls zumutbar gewesen, den Beschwerdeführer nach geeigneten Identitätszeugen zu fragen oder von sich aus den Wirt, die Kellnerin oder Freunde als mögliche Zeugen heranzuziehen“. Dann wäre aber auch auf den Gast eine Mitwirkungspflicht zur eigenen Identitätssicherung zugekommen. Sogar eine Kaution wäre in Betracht gekommen.