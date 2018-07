Fügen – Nach einem spektakulären Unfall in Fügen, bei dem ein Unfallwrack mitten auf den Gleisen der Zillertalbahn zurückblieb, hat sich der vorerst unbekannte Unfalllenker der Polizei gestellt. Er tauchte am Sonntag gegen 21 Uhr bei der Dienststelle in Strass auf.

Der 40-jährige Inländer, der zum Zeitpunkt des Unfalls talauswärts unterwegs war, hatte offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er touchierte zunächst die linke Leitschiene und kam dann rechts von der Straße ab.

Als Urlaubsgäste vom gegenüberliegenden Campingplatz wegen des lauten Knalls zur Unfallstelle liefen, war der Fahrer verschwunden. Nur einer der Gäste konnte einen Mann mit dunklen Haaren und weißem T-Shirt erkennen, der offensichtlich gerade die Unfallstelle schnellen Schrittes in Richtung Maisfelder und Ziller-Fluss verließ.

Von der Polizei wurde eine Suchaktion eingeleitet, die vorerst erfolglos blieb. Der Fahrzeughalter konnte durch das Kennzeichen ermittelt werden. Am Abend ging er dann aber selbst zur Polizei. Er wird wegen Fahrerflucht bei der Bezirkshauptmannschaft Schwaz angezeigt. (TT.com)