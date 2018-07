Innsbruck - Als Richter sehe ich es als meine Aufgabe an, die Schwachen und Hilflosen in der Gesellschaft vor Leuten wie Ihnen zu beschützen", begründete gestern am Landesgericht Richter Josef Geisler die Haftstrafe von insgesamt 15 Monaten für eine Bettlerin (nicht rechtskräftig). Schon 2014 wurde die 46-Jährige zu (nun widerrufenen) sechs Monaten bedingter Haft verurteilt. Damals hatte sie einem erblindeten 89-Jährigen 100 Euro aus der Wohnung gestohlen. Genau bei einem solchen Wohnungsdiebstahl wurde die Bettlerin im November jedoch nun überführt. Damals hatte sie mit einer Komplizin die Habseligkeiten einer 84-jährigen Innsbruckerin im Visier.

Was die Diebinnen nicht wissen konnten: Der Sohn der betagten Frau hat in deren Wohnung eine Videokamera installiert, da dessen Mutter unter fortgeschrittener Demenz leidet. Und so war bei Gericht schön zu sehen, wie die eine Bettlerin gleich noch die Komplizin in die Wohnung gelassen hatte. In der Wohnung suchten die Frauen dann aber nicht — wie angegeben — nach alten Schuhen, sondern gezielt nach Geld und Wertgegenständen. Sogar Schubladen zog die Angeklagte aus den Kästen und drehte sie um.

Rettend dann der vormittägliche Anruf des Sohns der 84-Jährigen. Als ihm dabei die Mutter erzählt hatte, dass zwei Frauen bei ihr in der Wohnung seien, rief er sofort die Polizei. Für Staatsanwalt Hannes Wandl handelte es sich übrigens um einen so genannten „Bedrängnisdiebstahl". Unabhängig von ihrer Demenz war die 84-Jährige den beiden Rumäninnen nämlich hoffnungslos unterlegen. (fell)