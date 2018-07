Innsbruck — Vor zwei Wochen sorgte die Meldung von einer brutalen Erpressung in Innsbruck für Aufsehen. Wie berichtet, war ein 17-Jähriger am Sillufer von einem 20-Jährigen Tschetschenen und zwei Komplizen gezwungen worden, sich auszuziehen. Diese filmten das Opfer nackt und verlangten anschließend 200 Euro „Schweigegeld". Der 17-Jährige entschied sich schließlich dazu, Anzeige zu erstatten, zwei mutmaßliche Täter konnten bei der zum Schein vereinbarten Geldübergabe vorläufig festgenommen und auf freiem Fuß angezeigt werden.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, hat sich inzwischen ein zweites Erpressungsopfer gemeldet und Anzeige erstattet. Der ebenfalls 17-Jährige gibt an, von dem 20-Jährigen Tschetschenen unter Androhung von Gewalt zur Herausgabe seines Mobiltelefons samt Entsperrcode und einer Zahlung eines dreistelligen Geldbetrages genötigt worden zu sein. Als er von der ersten Anzeigenerstattung erfahren hatte, entschied er sich auch, zur Polizei zu gehen.

Wieder auf freiem Fuß habe der 20-Jährige Tschetschene versucht, einen der Jugendlichen durch Androhung von Gewalt zu einer Falschaussage bei der Polizei zu nötigen, um dadurch entlastet zu werden. In der Nacht auf Sonntag erschien er in Begleitung von drei weiteren Personen bei dem Opfer, um sich die geforderte Falschaussage anzusehen. Der 17-Jährige sperrte sich in der Toilette ein und verständigte die Polizei. Diese konnte die vier Personen noch vor Ort antreffen. Der 20-jährige Tschetschene wurde in die Justizanstalt eingeliefert, es wurde die Untersuchungshaft verhängt. (TT)