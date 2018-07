Duschanbe – Bei einem bewaffneten Angriff in Tadschikistan sind vier Rad-Touristen aus Europa und den USA getötet worden. Die Polizei wollte am Montag einen „Terrorakt“ nicht ausschließen. Die genauen Umstände seien aber noch unklar, sagte Innenminister Ramason Hamro Rahimsoda in der Hauptstadt Duschanbe.

Am Abend reklamierte die Jihadistenmmiliz IS (Daesh) das Attentat für sich. Auf der Jagd nach den Tätern erschoss die Polizei nach eigenen Angaben fünf Verdächtige.

Bei den getöteten Touristen handelte es sich nach Behördenangaben um zwei US-Bürger, einen Schweizer und einen Niederländer. Ein weiterer Niederländer und ein Franzose wurden verletzt, ein Franzose kam unversehrt davon.

Die sieben Urlauber waren mit dem Fahrrad auf der bei Touristen beliebten Pamir-Route nahe der Grenze zu Afghanistan unterwegs, als sie offenbar gezielt von einem Auto angefahren wurden. Die Täter hätten „Messer und Schusswaffen“ dabei gehabt, sagte der Innenminister. Einer der Touristen sei durch Messerstiche verletzt worden.

„Soldaten des Kalifats“

Die Jihadistenmiliz (IS) erklärte, eine „Abordnung von Soldaten des Kalifats“ habe das Attentat begangen, wie das auf die Auswertung islamistischer Internetseiten spezialisierte US-Unternehmen SITE mitteilte. Der Angriff habe „Bürgern der Kreuzfahrer-Staaten“ gegolten. Innenminister Rahomsoda hatte zuvor gesagt: „Wir ermitteln in alle Richtungen. Wir können nicht sagen, ob es sich um einen Terrorakt handelt.“

Die Polizei erschoss nach eigenen Angaben im Zuge ihrer Fahndung fünf Verdächtige - unter ihnen den 21-jährigen Halter des Tatfahrzeugs. Vier weitere Verdächtige seien festgenommen worden.

Das schweizerische Außenministerium rief Tadschikistan auf, „alle Anstrengungen zu unternehmen, um diesen ernsten Vorfall zu klären“. Ministeriumssprecherin Silvia Müller sagte weiter: „Sollte sich der Verdacht auf einen Terroranschlag bestätigen, wird sich dies in den Reisehinweisen für Tadschikistan niederschlagen.“ Das Auwärtige Amt in Berlin empfahl Touristen am Montag, insbesondere bei Wanderungen und Radtouren in Tadschikistan „besonders aufmerksam und vorsichtig zu sein“.

„Angefahren und auf sie eingestochen“

Die tadschikische Polizei hatte zunächst von einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht gesprochen. Dann verdichteten sich aber die Hinweise auf eine gezielte Attacke. Ein belgischer Radurlauber, der kurz nach dem Angriff zum Tatort kam, schilderte seine Eindrücke im flämischen Radiosender VRT. „Einer von ihnen hat mir gesagt, dass sie von einem Auto angefahren wurden und dass die Leute, die im Auto saßen, dann auf sie eingestochen hätten“, sagte Nicolas Moerman. „Mehrere Radler lagen auf dem Boden, sie standen vollkommen unter Schock.“

Das mehrheitlich muslimische Tadschikistan ist die ärmste der ehemaligen Sowjetrepubliken und wird seit 1992 autoritär von Präsident Emomali Rachmon regiert. Die Behörden gehen hart gegen religiösen Fundamentalismus vor. 2015 machte Tadschikistan mit strengen Maßnahmen wie erzwungenen Bartrasuren und Einschränkungen für die Pilgerreise nach Mekka von sich reden.

Rückschlag für Tourismus-Bemühungen

Der mutmaßliche Angriff auf die Urlauber könnte Tadschikistans Tourismusstrategie empfindlich treffen. Die Regierung hatte 2018 zum „Jahr des Tourismus“ ausgerufen. Die Visa-Vergabe für Ausländer wurde erleichtert, und die Regierung drohte Beamten in dem notorisch korrupten Land mit harten Strafen, falls sie von Urlaubern Bestechungsgelder eintreiben.

Tadschikistan ist ein landschaftlich reizvolles Gebirgsland mit zahlreichen Sehenswürdigkeiten. Nach Angaben der Weltbank kamen 2015 rund 400.000 Ausländer zu Besuch. (APA/AFP)