Innsbruck – Der Arm des Gesetzes reicht oft weiter, als sich das mancher Verbrecher vorstellen kann. So wurde erst gestern am Landesgericht ein einst in Tirol lebender Bosnier für eine Vergewaltigung verurteilt, die er vor 28 Jahren begangen hatte. Der Prozess vor Strafrichter Norbert Hofer fühlte sich gestern deshalb ein wenig nach Zeitreise an.

Sein 18-jähriges Opfer hatte der damalige Gastarbeiter demnach unter dem Vorwand in seine Wohnung gelockt, dass er dort noch Videokassetten für die Videothek holen müsste. Doch dann legte der 34-Jährige einen Pornofilm in den VHS-Rekorder und zwang die junge Bekannte zum Geschlechtsverkehr.

Als die Mutter des eingeschüchterten Mädchens Anzeige erstattet hatte, gestand der Bosnier nur zu, mit der 18-Jährigen Zärtlichkeiten ausgetauscht zu haben. Als er darauf aufgefordert worden war, sich wegen allfälliger Spuren einer Blutuntersuchung zu unterziehen – einen DNA-Test gab es im Jahr 1990 noch nicht –, war der Verdächtige aus Österreich geflüchtet.

Erst hatte der per Haftbefehl Gesuchte Fährten nach Jugoslawien gelegt, später meldete dann dessen Frau, dass er sich in der Schweiz befände. Nach dessen Ausforschung im Jahr 2010 wurde dem Bosnier Blut abgenommen und erneut – vergebens – ein Prozess anberaumt. Nach einer Kurzverhaftung in Slowenien klickten an einem Grenzübergang aufgrund internationalen Haftbefehls nun aber doch noch die Handschellen.

Unter Anwendung der damaligen Gesetzeslage erging so nun für die Vergewaltigung ein Jahr Haft – acht Monate bedingt. Die vier unbedingten Monate hat der heute 62-Jährige bereits zwischen Festnahme und Prozess abgesessen. (fell)