In der Nacht auf Dienstag ist in einer Innsbrucker Firma eingebrochen worden. Wie die Polizei berichtet, zwängten Unbekannte zwischen 18.30 Uhr und 7 Uhr die Balkontüre auf der Rückseite des Gebäudes auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Sie ließen drei tragbare Kassensysteme mitgehen und eine dazugehörige Empfangsantenne. Der Schaden liegt im niederen vierstelligen Eurobereich. (TT.com)