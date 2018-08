Innsbruck – Böse Überraschung für den Besitzer eines Kellerabteils in einem Mehrparteienhaus in Innsbruck-Hötting. Wie dem Innsbrucker am Dienstag aufgefallen ist, haben sich Unbekannte an seinem Kellerabteil zu schaffen gemacht und dabei zwei im Keller abgestellte Fahrräder gestohlen. Dem 33-Jährigen entstand ein Schaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Tat dürfte laut Polizei im Zeitraum zwischen dem 15. Juni und dem 31. Juli passiert sein. Hinweise sind an die Polizei unter Tel. 059133/7582 erbeten. (TT.com)