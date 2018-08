Von Peter Nindler

Innsbruck — Das illegale Glücksspiel boomt. Ein Millionengeschäft, das die organisierte Kriminalität anzieht. Auch in Tirol. „Wir werden nicht müde darauf hinzuweisen, dass wir entschieden gegen das illegale Glücksspiel vorgehen müssen", sagt Tirols Landespolizeidirektor Helmut Tomac gegenüber der TT. Tirolweit wurden im Vorjahr 66 Betriebsschließungen vorgenommen, davon 32 in der Landeshauptstadt. 188 illegal­e Glücksspielautomaten hat die Exekutive beschlagnahmt.

Das Spiel mit Glücksspielautomaten ist in Tirol grundsätzlich verboten, mit Ausnahme jener Anbieter, die eine Bundeskonzession nach dem Glücksspielgesetz haben. Vor allem Personen aus osteuropäischen Ländern sind die Drahtzieher des illegalen Glücksspiels, damit gehen Schutzgelderpressungen, Überfälle etc. einher. „Und wird ein Lokal geschlossen, ist für Ersatz rasch gesorgt", erklärt Tomac. Geräte werden überdies manipuliert, ein Automa­t wirft rund 7000 Euro im Monat ab.

Die Kreativität kennt offenbar keine Grenzen. Die organisierten Glücksspielbetreiber bauen ihre Automaten immer öfter in Baucontainer oder weichen in Tiefgaragen, Tankstellen oder Wohnungen („Klingelbetriebe") aus. Mit Kontrolldruck versuchen Bezirkshauptmannschaften und die Landespolizeidirektion Innsbruck mit Unterstützung der Finanzpolizei Schneisen in die Glücksspielszene zu schlagen.

Nach neuesten Recherchen der Plattform Spieler-Info, die Beschwerden über illegale Glücksspielanbieter sammelt, waren im Mai insgesamt an zwölf Standorten 33 illegale Glücksspielgeräte in Betrieb.

Eine neue Herausforderung für die Tiroler Polizei ist der Internetbetrug. Die Cybercrime-Delikte stiegen im Jahr 2017 auf 1322 Delikte an, was einem Plus von 301 Anzeigen (29,5 Prozent) entspricht. Die Aufklärungsrate liegt hier bei 40,5 Prozent. Ein klarer Auftrag für den Landespolizeidirektor: „Die IT-Ermittlungen sind sicherlich ein zentraler Schwerpunkt geworden. Da müssen wir weiter nachschärfen."

Ist Tirol sicher? Für Landespolizeidirektor Helmut Tomac, oberster Polizist des Landes seit 2012, klaffen die subjektive Wahrnehmung bzw. Erwartungshaltung in der Bevölkerung und die Realität auch in Tirol auseinander. „Die Kriminalstatistik zeigt nämlich nicht das, was sich die Menschen erwarten. Sie gehen davon aus, dass die Kriminalität explodiert." Doch sie sei um 4,5 Prozent gesunken und die Aufklärungsrate gestiegen. Um 1,7 Prozent. Natürlich geb­e es aber in Detailbereichen Zunahmen, wie bei den Suchtgiftdelikten.

In der Landeshauptstadt Innsbruck hat sich aus der Sicht des Landespolizeidirektors die Situation „massiv verbessert". Tomac führt das auch auf das Wachzimmer am Bahnhof zurück, gleichzeitig werde versucht, den Kontrolldruck permanent aufrechtzuerhalten. „Außerdem funktioniert die Außerlandesbringung immer besser." Gleichzeitig würden das Bundesamt für Asyl und Fremdenwesen, die Polizei und die Justizanstalt eng kooperieren. „Strafrechtlich verurteilte Nordafrikaner werden nach der Haftverbüßung sofort rückgeführt." Derzeit würden sich 50 bis 60 Nordafrikaner in Innsbruck aufhalten. Jährlich sitzen im Durchschnitt rund 70 in der Justizanstalt ein.

Das „World Wide Web" wird überdies zu einer immer größeren polizeilichen Herausforderung. Landesweit, nicht nur in Innsbruck. Tomac: „Der Internetbetrug nimmt zu, IT-Ermittlungen sind sicherlich ein zentraler Schwerpunkt geworden. Da müssen wir weiter nachschärfen." Österreichweit verzeichnete die Exekutive 2017 einen Anstieg bei den so genannten Cybercrime-Straftate­n um 29,5 Prozent.

Die Migration ist zwar zurückgegangen, fordert die Tiroler Polizei jedoch nach wie vor. Für Tomac war das Jahr 2015 grenzwertig. „Durch die gute Zusammenarbeit mit allen Blaulichtorganisationen, dem Bundesheer und dem Land Tirol konnten wir die herausfordernde Situation jedoch gut bewältigen." Die Ausgleichsmaßnahmen im Bereich der Brennergrenze („Hinterlandkontrolle") mit rund 100 Beamten seien sehr intensiv, aber effizient, wie Tomac betont. „Tirol ist nicht das Zielland für die illegale Migration, sondern Transitland."

Bei den Aufgriffszahlen von unerlaubten Grenzübertritten rangiert Tirol österreichweit an erster Stelle. Die meisten Migranten stammen aus Nigeria, Marokko, Pakistan und Afghanistan. Demgegenüber werden jedoch nur vergleichsweise wenige Asylanträge im Land gestellt.

Im Rückblick zieht er ein­e positive Bilanz über die Reformen in der Polizei. Mit der Zusammenführung der Sicherheitswache, der Bundesgendarmerie und des Kriminaldienstes sowie Teilen der ehemaligen Zollwache zum neuen österreichweit einheitlichen Wachkörper „Bundespolizei" wurde 2005 ein großer Schritt gesetzt, danach wurden 60 Behörden und Kommanden zu neun Landespolizeidirektionen zusammengelegt. „Ohne dies­e Strukturbereinigung wäre es für mich heute nicht mehr vorstellbar, die anstehenden Herausforderungen zu bewältigen", gibt Tomac offen zu und blickt noch einmal auf die Flüchtlingskrise vor drei Jahren zurück. „Damals wurden wir alle überrumpelt. Die neuen Rahmenbedingungen haben uns sicher dabei geholfen, die Lage in den Griff zu bekommen."

Doch nicht nur, was die klassische Polizeiarbeit betrifft, steht die Tiroler Exekutive im Fokus. „Mit den sportlichen Großveranstaltungen sind wir ebenfalls gefordert", weist Tomac auf den nächsten Großeinsatz hin: die Rad-WM Ende September in Tirol.