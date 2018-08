Von Jasmine Hrdina

Langkampfen, Kufstein – Fassungslosigkeit herrscht unter den Nutzern der Facebook-Seite der Kufsteiner Tierarztpraxis Dr. Weißbacher/ Dr. Winkler. In einem Posting sieht man das Röntgenbild einer Katzenpfote, in die sich das Projektil eines Luftgewehrs gebohrt hat. „Das Tier wurde letzte Woche aus Niederbreitenbach zu uns gebracht, weil es humpelte. Erst beim Röntgen wurde klar, womit wir es zu tun haben“, schildert eine Ärztin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, auf Nachfrage der TT.

Das Makabere daran: Es ist bereits die dritte Katze derselben Besitzerin, die innerhalb von zwei Jahren in dem Langkampfner Ortsteil angeschossen wurde. „Eine der Katzen starb dabei, weil ihre Lunge getroffen wurde“, bedauert die Veterinärmedizinerin. Mit dem Einverständnis der Tierhalterin habe man sich daher dazu entschlossen, den Vorfall in den sozialen Medien zu veröffentlichen, „um Hinweise aus der Bevölkerung zu erhalten“. Die Tierhalterin selbst war für nähere Auskünfte nicht erreichbar.

Handelt es sich um Unfälle, läuft in Langkampfen ein schießwütiger Katzenhasser herum oder ist hier ein Konflikt zwischen Menschen ausgeartet? Die Ermittlungen laufen bereits, eine Anzeige dazu sei letzte Woche eingegangen, sagt Polizei-Pressesprecher Christian Viehweider. Der Schuss in Niederbreitenbach dürfte demnach am 23. Juli zwischen 13 und 18 Uhr gefallen sein. Dem Schützen drohen jedenfalls empfindliche Strafen von bis zu zwei Jahren Haft wegen Tierquälerei, auch Geldstrafen von bis zu 7500 Euro bzw. 15.000 Euro im Wiederholungsfall seien laut Viehweider möglich. Darüber hinaus könne auch ein Waffenverbot ausgesprochen werden. „Vor zwei Jahren hat es schon einmal eine Anzeige zu einem ähnlichen Vorfall gegeben“, berichtet der Polizist. Ob die Ereignisse zusammenhängen, sei aber noch unklar.

Bekannt ist die aktuelle Schussverletzung auch dem Tiroler Tierschutzombudsmann Martin Janovsky – er sei vor einigen Tagen per Anruf informiert worden. „Für die Veterinärbehörde ist es aber ganz schwer, solchen Fällen nachzugehen, wenn lediglich ein Projektil gefunden wird, es sonst aber keine Hinweise dazu gibt“, so Janovsky. Der Veterinär plädiert in jedem Fall dafür, verdächtige Wahrnehmungen immer gleich der Polizei zu melden. Dass die Besitzer den Vorfall anzeigen, ist Voraussetzung, dass es überhaupt zu Ermittlungen kommen kann.

Dass es in seiner 4000-Einwohner-Gemeinde zu solchen Grausamkeiten kommt, entsetzt auch den jagderfahrenen Bürgermeister von Langkampfen: „Für mich ist das reine Dummheit – und davon gibt es sonst schon genug auf der Welt“, findet Andreas Ehrenstrasser klare Worte.

Die Katze, die vom Projektil im Bein getroffen wurde, erhole sich inzwischen gut, heißt es aus der Kufsteiner Tierarztpraxis.