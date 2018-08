Von Reinhard Fellner

Innsbruck – Mitten im auf höchster Sicherheitsstufe laufenden EU-Ministertreffen in Innsbruck Mitte Juli brach Freitagmorgen bei der Polizei Alarmstimmung aus.

Völlig zu Recht: Eine Anrainerin hatte gemeldet, das angrenzen­d an die Verbotszone ein Mann mit einer Langwaffe auf einem Hausdach hantiere. Minuten später hatte die Spezialeinheit Cobr­a das Haus am Burggraben gesichert – jedoch den möglichen Attentäter nicht mehr vorgefunden. Schwer bewaffnete Polizisten wurden darauf in einem Geschäft fündig – wo ein 57-Jähriger mit einem Luftdruckgewehr „bewaffnet“ angetroffen wurde. Der bereits zur Morgenstunde Alkoholisierte – ein Test war positiv verlaufen – konnte den Beamten aber relativ schnell glaubhaft machen, dass er es mit seinem Gewehr nicht auf Innenminister, sondern auf Tauben abgesehen hatte.

So sei er als Hausmeister nach Anrainerbeschwerden eben zur Tat geschritten. Da der Vorfall zur Unzeit durch die internationale Presse gegangen war, brodelte auch in Innsbruck selbst bald die Gerüchteküche zum bewaffneten Hausmeister. Auf Anfrage der TT bestätigte dazu nun die Innsbrucker Staatsanwaltschaft gestern, dass der 57-Jährige – für ihn gilt die Unschuldsvermutung – zum Zeitpunkt der Taubenjagd bereits amtsbekannt war. Demnach laufen gegen den Mann bis heute offiziell Ermittlungen wegen versuchten Mordes.

Der Mann befindet sich nur nicht in obligatorischer U-Haft, da das Landesgericht beim Haftantrag keinen dringenden Tatverdacht bestätigt hatte. Staatsanwalt Florian Oberhofer: „Beim Verdacht handelt es sich um eine Familienstreitigkeit im Februar, bei der auch ein Messer mit im Spiel war. Er könnte letztlich auch nur als Hausfriedensbruch und gefährliche Drohung zur Anklage gebracht werden.“

Zu nachweislich vier abgeschossenen Tauben bestätigte Oberhofer jedoch, dass dies jedenfalls als Tierquälerei zu werten sei: „Der Mann hat die Tauben mit dem Gewehr mutwillig getötet.“

Wohl aufgrund der mittlerweile vorliegenden Gesamtumstände wurde von der Staatsanwaltschaft inzwischen auch ein psychiatrisches Gutachten zur Zurechnungsfähigkeit des 57-Jährigen in Auftrag gegeben.

Verteidiger Markus Abwerz­ger auf Anfrage zum Fall: „Der Verdacht des Mordversuchs wurde schon vom Gericht als nicht dringend angesehen. Bezüglich der Schüsse auf die Tauben ausgerechnet beim Ministertreffen hat auch mein Mandant eingesehen, dass dies nicht besonders klug war. Ihm war die Tragweite in Zusammenhang mit dem Zeitpunkt einfach nicht bewusst“, so RA Abwerzger.