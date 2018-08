Dass ausgerechnet ein Porschefahrer im Jänner bewusst über eine Ente gefahren sein sollte, erregte die Gemüter. Nach einem rechtskräftigen Freispruch für den Innsbrucker ist jedoch seit gestern wieder Gleichmut angesagt – auch wenn der Fall Gemüter erhitzt und Prozesstermin­e verschlungen hatte. So hatten vor Richter Thomas Dampf Zeugen unabhängig ausgesagt, dass der 56-Jährige in der Dämmerung dezidiert gewarnt worden wäre, dass eine verletzte Wildente unter dem Auto liege und er nicht anfahren dürfe. Dies wollte der Schwerhörige im Tumult nicht verstanden haben. Was der wegen Tierquälerei Angeklagte (bis zwei Jahr­e Haft) nicht wusste: Die Wildente war zuvor im Flug an einen Laternenmast geprallt und unter den Porsche geschleudert worden. Ein Veterinärgutachten zu Bildern des Kadavers konnte gestern zuletzt nicht einmal erheben, ob die Ente vom Pkw überrollt worden war. Richter Dampf kam aufgrund der Zeugen zum Schluss, dass der Lenker sehr wohl über das Tier gefahren sei. Dies spiele aber strafrechtlich keine Rolle, da nicht bekannt ist, ob die Ente da überhaupt noch am Leben war. (fell)