Von Helmut Mittermayr

Heiterwang – Dem Zufall haben die vier Unbekannten, die in der Nacht auf Mittwoch einen Bankomaten im Foyer einer ehemaligen Bankstelle in Heiterwang aufgebrochen haben, wohl nichts überlassen. Wie die flüchtigen Täter vorgegangen sind, das interessiert nicht nur die Kriminalpolizei, darüber diskutiert auch der halbe Bezirk. Die von den Behörden veröffentlichte Faktenlage ist auf Grund der laufenden Ermittlungen dünn, die Polizei muss sich bedeckt halten. Trotzdem sickern Details des Puzzles durch.

Die Täter hatten jedenfalls wenig Zeit, war ihnen doch klar, dass sie im Augenblick des Zugriffs auch schon den Alarm auslösen. Sie dürften sich intensiv vorbereitet, alles ausgekundschaftet und nach einem Zeit-Weg-Diagramm auf eine Flucht entlang der B179 verzichtet haben. Denn in beide Richtungen wäre es zum Begegnungsfall mit heranrasenden Polizeiautos gekommen. Also wählten sie eine ungewöhnliche Variante. Alle vier schwangen sich nach dem Einbruch aufs Bike und radelten Richtung Heiterwanger See. Dort ging es (von Heiterwang gesehen links) am Fuß des Tauerns über den holprigen Pfad weiter, vorbei am Kanal bis zum Hotel Seespitze am Plansee. Dann nur noch 300 Meter den See entlang, wo das Fluchtauto geparkt sein musste. Dort wechselten sie den Untersatz und fuhren Richtung Ettal, wo sie ganz knapp, bevor die Straßensperre in Deutschland eingerichtet werden konnte, noch durchgeschlüpft sein dürften.

Womit die vier noch unbekannten Täter keinesfalls gerechnet haben dürften, war der Umstand, dass sich bei diesen Temperaturen auch noch um drei Uhr nachts Badegäste im Plansee tummelten, die ihnen zuschauten, wie sie die Räder in den See warfen – und umgehend die Polizei verständigten. Schon beim ersten Tageslicht gegen 5.30 Uhr ließen sich die Taucher der Wasserrettung Reutte ins Wasser sinken und beförderten die Räder (ein altes hatte noch eine Plakette mit dem Namen eines ehemaligen Reuttener Fahrradgeschäfts angebracht) ans Tageslicht. Die Wasserretter schwammen daraufhin den gesamten Uferbereich entlang des Plansees, Kanals und Heiterwanger Sees „rückwärts“ zur Fluchtrichtung ab und wurden im Heiterwanger See erneut fündig. Dort entdeckten sie auf halber Seelänge zur Freude der Ermittler die aufgebrochenen Geldkassetten am Seegrund und tauchten sie herauf. Auch Masken sollen sichergestellt worden sein, was Kommissar DNA freuen dürfte.

Bei der betroffenen heimischen Bank gibt es nach dem bereits zweiten Bankomatenaufbruch innerhalb einer Woche Überlegungen, die dislozierten Automatenbankstellen im Bezirk für eine Weile stillzulegen, sollte es zu einem weiteren Vorfall kommen. Noch ist aber nichts entschieden.