Innsbruck, Niederndorf – Am heutigen Freitag stand ein 31-jähriger Rumäne vor Gericht, der in Niederndorf einen Cobraeinsatz wegen wüsten Drohungen ausgelöst hatte. Am Landesgericht Innsbruck erging heute das Urteil: Elfeinhalb Monate unbedingte Haft.

Dem Angeklagten, der sich offenbar mit der Trennung von seiner Ex-Lebensgefährtin nicht abfinden konnte oder wollte, wurde vorgeworfen, dieser Ende Mai telefonisch angekündigt zu haben, er werde sie und ihren neuen Lebensgefährten umbringen und das Haus anzünden. Um seinen Plan in die Tat umzusetzen, war der 31-Jährige Ende Mai von seiner Heimat nach Niederndorf gekommen. Dort gelang es ihm, in die Wohnung seiner Ex-Partnerin einzubrechen.

Zu einem Zusammentreffen mit der Bedrohten kam es nicht, die Frau hatte mit einer Freundin noch vorher die Wohnung verlassen. Der Mann konnte vor dem Haus von der Cobra festgenommen werden.

Im Prozess vor Richterin Helga Moser entschlug sich die bedrohte Ex-Lebensgefährtin des Rumänen ihrer belastenden Aussagen. So wurde der 31-Jährige für seine Drohungen gegenüber dem Freund und der Familie des Freundes verurteilt.

Rechtskräftig ergingen sechs Monate Haft, dazu kommt der Widerruf der fünfeinhalb Monate bedingt ausgesprochenen Haft vom Jänner. Der Angeklagte muss nun unbedingt für elfeinhalb Monate hinter Gitter. Vor Gericht nahm der Rumäne die Strafe gleich an und beschwor die Richterin, dass die bedrohte Frau gar nicht mehr mit ihrem Freund zusammen sei und er diese nun heiraten und mit ihr eine Familie gründen wolle. Tatsächlich saß die Frau, als der Mann in die Justizanstalt gebracht wurde, wartend und weinend vor dem Verhandlungssaal. (fell)