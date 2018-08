Umhausen – Einen dreistelligen Bargeldbetrag erbeuteten Diebe in der Nacht auf Samstag in Umhausen. Die Täter brachen um 2.45 Uhr ein Bürofenster eines Hotels auf. Während einer der beiden Schmiere stand, stieg der andere in das Büro ein, durchsuchte Kästen und Schubladen und steckte das Bargeld ein. Anschließend brach er auch die Tür zur Rezeption auf, fand dort aber scheinbar nichts Wertvolles. Durch das aufgebrochene Fenster verließ er das Haus wieder.

Eine Zeugin beobachtete den Einbruch und alarmierte die Polizei. Bis dato konnte die Polizei die Täter nicht ausfindig machen. Wie hoch der Gesamtschaden ist, wird noch ermittelt. (TT.com)