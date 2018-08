Kirchdorf – Sich selbst nicht mehr unter Kontrolle hatte in der Nacht auf Sonntag ein 25-jähriger Kitzbüheler nach dem Besuch der „KoasaNacht“ in Kirchdorf. Der Mann warf gegen 4 Uhr in der Früh eine Bierflasche aus einigen Metern Entfernung auf ein stehendes Taxi, wodurch die Seitenscheibe des Autos zu Bruch ging.

Der 31-jährige Taxilenker verfolgte den Flaschenwerfer daraufhin bis zum Dorfplatz, wo er ihn zur Rede stellen wollte. Der 25-Jährige ließ dann seine Fäuste sprechen: Er versetzte dem Taxifahrer einen Faustschlag ins Gesicht und flüchtete. Der 31-Jährige erlitt dadurch einen Nasenbeinbruch sowie einen Bruch des Augenhöhlenbogens. Der Beschuldigte wird angezeigt. (TT.com)