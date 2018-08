Längenfeld – Sachbeschädigung dürften Schmierfinken in Längenfeld am Sonntag in der Früh wohl mit künstlerischer Freiheit verwechselt haben: Zwischen 4.20 Uhr und 6.20 Uhr besprühten die Unbekannten im Weiler Winklen an einer Gemeindestraße zwei geparkte Autos mit den Worten „Hamster“, einen Trafokasten mit den Worten „Bier“ und „Sex“ sowie die Straße selbst mit verschiedenen Botschaften – das alles in neongelber Leuchtfarbe.

Nach ihren kreativen Ergüssen machten sich die Unbekannten dann davon. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt, sie dürfte jedoch erheblich sein. Die Polizei Sölden (Tel.: 059133/7108) bittet um Hinweise zur Ausforschung der Täter. (TT.com)