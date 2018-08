Innsbruck – Vier Wochen nach einer brutalen Körperverletzung in Innsbruck konnte die Polizei einen Verdächtigen ausforschen. Ein 18-jähriger Afghane steht im Verdacht, am 7. Juli einen 20-jährigen Somalier am Klara-Pölt-Weg in Innsbruck mit der Metallhalterung für Müllsäcke attackiert und schwer verletzt zu haben. Der Angreifer soll dabei so oft zugeschlagen haben, dass der 20-Jährige mehrere Brüche im Gesicht erlitt.

Wie die Polizei mitteilt, zeigte sich der 18-Jährige zu der Körperverletzung nicht geständig. Nach Abschluss der Ermittlungen wird Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck erstattet. (TT.com)