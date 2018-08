Die Eltern angesehen im Ort, der Bruder erfolgreich – selbst trotz Meisterbrief arbeitslos. Dieser Umstand trieb einen 52-jährigen Wipptaler zur Verzweiflung und in eine durch Depressionen ausgelöste Persönlichkeitsstörung. An einem Märztag stieß er dann im Dachgeschoß auf frühere Auszeichnungen, Diplome und den Meisterbrief. Das war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Daraufhin schrie der Wipptaler im Haus der Eltern so herum, dass es dessen Mutter trotz Anwesenheit eines Installateurs mit der Angst bekam und die Polizei rief. Keine Sekunde zu spät. Inzwischen hatte der Wipptaler nämlich nicht nur seine Dokumente per Wurf ins Erdgeschoß befördert, sondern auch an einem Teppich Feuer gelegt. Schon beim Eintreffen nahmen die Polizisten Brandgeruch war. Zusammen mit dem Installateur, der zufällig auch der Feuerwehrkommandant des Ortes ist, gelang es den Brand relativ schnell zu löschen. Gestern am Landesgericht beteuerte der wegen versuchter Brandstiftung Angeklagte, dass er das Feuer ja gleich wieder gelöscht habe. Eine Aussage, der weder Polizisten noch Feuerwehrkommandant beipflichten konnten. Im Gegenteil: „Er hat gegrinst und geäußert, dass er ein Zündler sei und das ganze Haus brennen hätte sehen wollen!“, berichtete ein Polizist. Verteidigerin Julia Barenth verwies dennoch auf Löschversuche mit einem anderen Teppich und dazu minutiös auf nicht weniger als sechs Strafmilderungsgründe in diesem Fall – immerhin drohten ein bis zehn Jahre Haft. Der Schöffensenat unter Richterin Heide Maria Paul würdigte dies und beließ es nicht rechtskräftig bei 18 Monaten Haft sowie 1440 Euro Geldstrafe. Der 52-Jährige wohnt übrigens wieder zu Hause und pflegt seine betagte Mutter.

Wie endlos sich Prozesse ziehen können, zeigte gestern ein Fall um einen Kieferbruch während eines Faschingsfestes im Jahr 2017. Wegen mangelhafter Urteilsbegründung musste der Fall neu verhandelt werden. Gestern blieb die medizinische Sachverständige dann dabei, dass ein Schlag links auf die Lippe zu keinem Kieferbruch rechts führen könne: erneut wurde zu weiteren Befunderhebungen an der Klinik vertagt. (fell)