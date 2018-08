In ganz Österreich soll im Frühjahr ein 39-jähriger Rumäne mit zwei Komplizen Unvorsichtige um Geldtaschen und insgesamt 7000 Euro Bargeld erleichtert haben. Glaubt man dem gestern am Landesgericht u. a. wegen schweren gewerbsmäßigen Diebstahls Angeklagten, jedoch mit ausgeprägtem Berufsethos: „Herr Rat! Ich möchte ganz offiziell sagen, dass ich nur Reiche und nie Arme bestehle!“, offenbarte der Mann Richter Josef Geisler. Auch sonst bekam der Strafrichter einiges zu hören – nur eben nie das, wonach er eigentlich gefragt hatte. So legte der 39-Jährige weiters dar, dass er von Bargeld befreite Geldtaschen immer wieder am Tatort ablegen würde: „Ich will ja nicht, dass die Opfer leiden. Das mit den Dokumenten ist ja sonst wirklich lästig!“ Auf die Frage, wie er denn erkennen könne, ob er es mit einem armen oder wohlhabenden Opfer zu tun habe: „Wir erkennen sofort, wer etwas hat. Nur befinden sich halt immer weniger Codes für die Bankomatkarten in den Taschen. In Österreich fünf pro hundert. In Deutschland nur noch 1:100“, plauderte der Dieb aus der Verbrecherschule. In Wohnungen würde er aber nie schleichen. „Ja soll Ihnen die Justiz jetzt noch ein Ehrenzeichen verleihen?“, fragte Richter Geisler provokant. Ohnehin gab der bekennende Dieb nur einen Bruchteil der Anklagepunkte zu. So bleibt er weiter in Untersuchungshaft, bis ein Prozess mit allen Betroffenen anberaumt ist.

So knapp wie nur möglich erging gestern am Schwurgericht mit 4:4 der Stimmen ein Freispruch für einen Arbeiter vom Vorwurf der NS-Wiederbetätigung. Der Bauarbeiter hatte am letzten Arbeitstag vor Jahreswechsel dem Alkohol rege zugesprochen und sich in seinem Stammlokal auf eine politische Diskussion eingelassen. Ein zufällig anwesender Polizist vernahm darauf Sympathie für das Hakenkreuz und die Parole „Heil Hitler“. (fell)