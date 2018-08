Dortmund – Der Messerstich hat die 15-Jährige ins Herz getroffen. Knapp ein halbes Jahr nach der tödlichen Messerattacke auf einem Dortmunder Parkdeck beginnt am Donnerstag der Prozess. Eine inzwischen 17-Jährige ist wegen Totschlags angeklagt. Zwischen den beiden deutschen Jugendlichen soll sich an einem Freitagabend im Februar ein Streit über Banalitäten so weit hochgeschaukelt haben, dass es zu Handgreiflichkeiten gekommen ist. Die Angeklagte soll ein Messer gezogen und es der 15-Jährigen in die Brust gestoßen haben. Das Opfer starb im Krankenhaus.

Beide Mädchen gehörten nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft zu einer mehrköpfigen Jugendgruppe, der das Parkdeck nahe dem Bahnhof Dortmund-Hörde als Treffpunkt diente. Wegen des jugendlichen Alters der Angeklagten findet der Prozess unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Die Höchststrafe beträgt zehn Jahre Jugendhaft.

Erst kurz zuvor, im Januar, war ein 14-Jähriger an seiner Schule in Lünen mit Messerstichen in den Hals getötet worden. Nach den beiden Taten hatte die Dortmunder Polizei an Eltern appelliert, mit ihren Kindern gewaltfreie Verhaltensregeln zu verabreden. Allein die Anwesenheit von Waffen könne Situationen eskalieren lassen, mahnte sie. Es bestehe die große Gefahr, dass sich Kinder und Jugendliche stärker fühlten und risikobereiter seien, statt sich aus einer bedrohlichen Situation zurückzuziehen. (dpa)