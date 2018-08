Es gibt im Leben Konstellationen, die ungünstig sind. So war eine – unverschuldet – hoch verschuldete Unterländerin als Sachwalterin ihres Vaters bestellt. Nach Rechnungen, Schuldnerberatung und einem Burn-out bei der Arbeit machte die Gelegenheit Diebe: 2015 griff die Frau auf Gelder ihres Vaters zu. 5700 flossen auf die Konten der Tochter. „Ich bezahlte damit eh nur andere Schulden!“, erklärte die Frau gestern am Landesgericht. Zum Untreue-Prozess musste die bislang Unbescholtene übrigens wieder erscheinen, da sie die Auflagen einer bereits von der Staatsanwaltschaft gewährten Diversion nicht eingehalten hatte. So hatte die Frau in knapp drei Jahren statt der 5700 gerade 760 Euro zurückgezahlt. Eindeutig zu wenig für Staatsanwalt Johann Frischmann. Diesem erklärte die Frau darauf, dass ihr aufgrund des Krankenstandes und spärlicher Einkünfte mehr nicht möglich gewesen wäre: „Dazu habe ich irgendwann den Kopf in den Sand gesteckt.“ Auch der nunmehrige Sachwalter RA Wolfgang Oberhofer wollte der Frau nichts Böses, hatte jedoch natürlich keinen Spielraum, auch nur einen Cent der Rückforderung nachzulassen. Richterin Martina Eberherr löste es salomonisch: „Ich glaube, dass das alles ohne Ihre Schulden nie passiert wäre und Sie weiter die Möglichkeiten einer diversionellen Erledigung haben sollten.“ Jetzt muss die Frau jedes Monat zumindest 100 Euro zurückzahlen.

Einen turbulenten Schlepperprozess erlebte gestern Richterin Heide Maria Paul. Angeklagt war ein in Südtirol lebender Pakistaner, der sich vor dem hohen Gericht als Bußgeste nicht nur mehrfach die Schuhe auszog, sondern auch laut schluchzend um Milde bat. Nur bei einem Punkt blieb der Pakistaner hart: Nur sechs und nicht – wie aufgegriffen – sieben Iraner wollte er von Bozen nach Tirol geschleppt haben. Aufgeflogen war er aber gerade damit, dass er in einem Fünfsitzer-Pkw sieben Leute transportiert hatte. Neun Monate Haft, sechs davon bedingt, ergingen rechtskräftig.

Trotz zehn einschlägiger Vorstrafen konnte ein Koch nicht widerstehen. Wollte er doch eine gefundene Geldtasche zu Geld machen und entnahm nicht nur 315 Euro, sondern bezahlte auch 23-mal Kleineinkäufe „kontaktlos“ ohne Code. Letztlich kam das teuer: 1920 Euro Geldstrafe ergingen. (fell)