Alpbach – Am Samstagnachmittag kam es in einem Bauernhaus in Alpbach zu einem Einschleichdiebstahl. Zwischen 12 und 17 Uhr stahlen bisher unbekannte Täter aus dem Schlafzimmer im ersten Stock einen mittleren dreistelligen Bargelbetrag sowie Schmuck und eine Uhr im vierstelligen Eurobereich. (TT.com)