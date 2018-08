Innsbruck – In einer Bankfiliale in Innsbruck kam es Montagnachmittag zu einem bedrohlichen Vorfall. Ein Mann betrat gegen 15.45 Uhr das Gebäude in der Technikerstraße und bedrohte die dort anwesenden Angestellten und einen Kunden mit einem Messer. „Nach derzeitigem Ermittlungsstand fesselte er drei Angestellte und gab ihnen gegenüber an, dass er sich von der Polizei erschießen lassen wolle“, teilte die Polizei mit.

Die Beamten konnten den 42-jährigen Österreicher in ein Gespräch verwickeln und schließlich überwältigen und festnehmen. Die Angestellten wurden offenbar nicht schwer verletzt, stehen allerdings unter Schock. Die Vernehmungen sind noch im Gange. (TT.com)