Von Reinhard Fellner

Innsbruck, Verona – Ihr schwaches Nervenkostüm wurde im Frühjahr vier in Tirol aufhältigen Afghanen zum Verhängnis. Waren sie doch in ihrem Pkw einer Innsbrucker Polizeistreife aufgefallen, da sie gleich dreimal über rote Ampeln fuhren und dabei immer auffällig nach hinten blickten. Bei der Fahrzeugkontrolle in Hauptbahnhofnähe fand sich dann im Kofferraum der Grund für die Nervosität – ein Koffer voll mit Cannabis.

Vor Richterin Helga Moser bestritten die Afghanen am Landesgericht aber erst, sich überhaupt untereinander zu kennen. Einzig einer belastete einen der anderen Angeklagten, dass er ihn von Bozen aus mit dem Koffer – über dessen Inhalt er natürlich nicht Bescheid gewusst hätte – im Bus alleine nach Innsbruck weiterfahren habe lassen, während die übrigen im Pkw nach Tirol weiterfuhren. Die Mitangeklagten erzählten indes von Autogeschäften und Urlaubsfahrten – ohne freilich dafür einen Cent locker gehabt zu haben.

Hanebüchene Geschichten für Staatsanwalt Robert Mader. Der Drogenankläger skizzierte vielmehr ein gut organisiertes Schmuggelsystem, über welches von Verona aus über Busreise-Unternehmen relativ risikolos kiloweise Drogen direkt zum Innsbrucker Busbahnhof geschmuggelt worden seien.

Richterin Moser: „Hier wurde arbeitsteilig vorgegangen. Was die Verantwortungen betrifft, schreien so viele Unglaubwürdigkeiten ja zum Himmel!“ Viermal zwei Jahre Haft ergingen – rechtskräftig. Denn obwohl die Angeklagten stoisch ihre Unschuld beteuerten, nahmen sie das Urteil dann sofort an.