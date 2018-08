Von Reinhard Fellner

Innsbruck, Fritzens – Als Ende April bei Flurreinigungsarbeiten am Inn ganz in der Nähe des Fritzener Fußballplatzes ein Plastiksack mit einer stark verwesten Leiche entdeckt worden war, ahnten die Ermittler des Landeskriminalamtes (LKA) gleich, dass es sich hierbei ermittlungstechnisch um eine harte Nuss handeln würde. Seither stemmte die Mordermittlungsgruppe des LKA einen Gewaltakt. Trotz einer Liegezeit von zwei Jahren sicherten die Ermittler über 500 Spuren – viel Arbeit, die Wochen später per DNA-Abgleich auch gleich die Identität der Leiche – des 75-jährigen Innsbruckers Elmar Rösch – offenbarte. Der Abgleich ergab deshalb einen Treffer, weil der Verstorbene in den 80er-Jahren mit dem Innsbrucker Rotlichtmilieu zu tun hatte und seither spurentechnisch erfasst war.

Nach weiteren Ermittlungen konnte bereits Anfang Juli ein Bekannter von Rösch als Mordverdächtiger verhaftet werden. Laut Landeskriminalamt hatte der 74-Jährige nach eingehender Befragung zugestanden, seinen Bekannten bereits im Frühjahr 2016 getötet zu haben (Rösch wurde im Juli 2016 als abgängig gemeldet). Die Umstände der Tat scheinen aber auch nach Vernehmung nicht klar.

Nach Recherchen der Tiroler Tageszeitung gibt es zum heute anstehenden Haftprüfungstermin am Landesgericht jedoch neue Erkenntnisse zum Fall. Demnach erklärte der 74-Jährige, einst im Jahr 2016 in reiner Notwehr gehandelt zu haben. Verteidiger Markus Abwerzger bestätigt auf Anfrage der TT die Angaben seines Mandanten: „Mein Mandant ist mit dem Getöteten im Gastgarten eines Unterländer Lokals in Streit geraten. Es soll um Geschäfte des 75-Jährigen gegangen sein.“ Wie sein Mandant schildert, sei dieser vom späteren Opfer massiv attackiert worden und der spätere Schlag gegen den Angreifer in reiner Notwehr erfolgt.

Das zwischenzeitlich kolportierte Motiv für die Tötung zerstreut der Strafverteidiger ebenso. Dabei soll ein vom Verstorbenen abgeändertes Testament eine Rolle gespielt haben, bei dem der nun Mordverdächtige nicht mehr begünstigt gewesen sei. „Ich kenne die Geschichte mit dem Testament. Sie ergibt jedoch keinerlei Sinn, da mein Mandant immer angegeben hat, dass er von dem Testament gar nicht gewusst hat“, so Abwerzger.

Da die Hintergründe zum Fall so weiter offen bleiben, wird es nach der heutigen Haftprüfung eine Tatrekonstruktion im September geben, wie Staatsanwalt Thomas Willam der TT bestätigte.

Dabei wird nicht nur die Verantwortung des 74-Jährigen von Kripo, Staatsanwaltschaft und Verteidigung genauer hinterfragt werden, sondern es werden auch andere Details zur Sprache kommen. So sei im Plastiksack am Fundort der Leiche auch eine Autobremsscheibe beigepackt gewesen. Laut bereits erfolgten Untersuchungen könne dieser Gegenstand als Verursacher für die schwere Kopfverletzung des Getöteten nicht ausgeschlossen werden.

Welchen Sinn es aber machen sollte, einer Leiche, die man oberflächlich am Inn­ufer vergräbt, ein solches Metallteil beizupacken, bleibt rätselhaft. Besonders da eine solche Vorgangsweise einzig nachvollziehbar erschiene, wenn der Täter ursprünglich vorgehabt hätte, den Leichnam zusätzlich beschwert im Inn zu versenken. Staatsanwalt Willam: „Schon aufgrund vieler Widersprüchlichkeiten in den Aussagen des Verdächtigen wollen wir den 74-Jährigen einer psychiatrischen Begutachtung unterziehen.“ Davon hält wiederum die Verteidigung nichts: „Es gibt sachlich gesehen keinerlei Begründung, meinen Mandanten einer psychiatrischen Untersuchung zu unterziehen. Wir sprechen uns klar gegen eine solche Untersuchung aus und werden die Mitwirkung jedenfalls verweigern.“ Mit einer allfälligen Anklage zu den Mordermittlungen ist nicht vor Jahresende zu rechnen.