Telfs – Wieder Alarm um kurz nach Mitternacht für die Feuerwehren im Inntal: Diesmal stand ein Heustadel im Telfer Ortsteil Lehen in Flammen und brannte völlig aus. Die Feuerwehr Telfs war mit vier Fahrzeugen und 27 Mann vor Ort, die Feuerwehr Pfaffenhofen rückte mit einem Fahrzeug und neun Mann aus. Binnen 45 Minuten konnten sie den Brand unter Kontrolle bringen. Trotz des raschen Löscheinsatzes brannte der Stadel vollständig aus und musste deshalb von der Feuerwehr eingerissen werden. Auch die Rettung Telfs war vorsorglich vor Ort, verletzt wurde aber niemand.

Keine Ruhe für die Feuerwehren

Bereits der achte Brand binnen weniger Wochen im Großraum Zirl-Telfs kann damit gezählt werden und gibt weiter Rätsel auf. Brandstiftung wird vermutet, jedoch hält sich die Polizei bedeckt. Zu den Ursachen könne noch nichts gesagt werden, heißt es von Seiten des Landeskriminalamts, das die Ermittlungen übernommen hat.

Erst in der Nacht auf Montag stand ein Pferdestadel in Inzing in Flamen, eine Nacht davor brannte ein Holzschuppen im Bereich Gaisau zwischen Hatting und Inzing lichterloh.

Begonnen hatte die Brandserie am 19. Juli – an dem Tag, an dem über den mutmaßlichen Brandstifter von Erpfendorf die Untersuchungshaft verhängt worden war. Dem17-jährigen Feuerwehrmann wurden insgesamt acht Brandstiftungen zur Last gelegt.

Dann startete die Brandserie im Oberland: Am 19. Juli brach gegen 6 Uhr Früh ein Brand in einem Stall in Pfaffenhofen aus. Einen Tag später ging wenige Kilometer weiter östlich in Pettnau gegen Mitternacht ein Stadel in Flammen auf und brannte völlig aus. Ebenfalls nur Schutt und Asche blieben von einem Stadel in Zirl übrig, was wenige Tage später passierte.

Nur einen Tag darauf, am 27. Juli, wurden die Feuerwehren Unterperfuss und Kematen zum Brand eines Stadels in Unterperfuss gerufen. Am 1. August brannte dann ein Stadel in Inzing bis auf die Grundmauern nieder. In der Nacht auf Sonntag dann in Hatting, in der Nacht auf Montag in Inzing. (TT.com)