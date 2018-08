Kufstein – Am Montagvormittag ist in Kufstein in einem Waldstück in der Nähe der Inntalautobahn die Leiche einer Frau entdeckt worden. Ein Passant hatte einen merkwürdigen Geruch festgestellt und anschließend den Leichnam entdeckt, sagte die Polizei. Nähere Angaben, auch zur Identität der Toten, wollte die Polizei zunächst nicht machen. Für Dienstagvormittag ist eine Obduktion angeordnet.

In Kufstein wird seit 11. August eine 20-Jährige vermisst. Sie hatte am Nachmittag desselben Tages ihre Wohnung verlassen und galt seitdem als abgängig. ( TT.com)