Der Anfang: Die Serie begann am 19. Juli mit einem Stadelbrand bei Pfaffenhofen. Bereits in der nächsten Nacht war ein Schuppen bei Pettnau an der Reihe.

Paarweise: Der Brandstifter schlug auch am 26. und 27. Juli (Zirl und Unterperfuss) und am 12. und 13. August (Hatting und Inzing) im Doppelpack zu.

Neun Anschläge: Mit den Bränden am 1. August, am 15. August und am 21. August (Inzing, Telfs und wieder Inzing) umfasst die Serie neun Anschläge.

Noch zwei: Dazu kommt ein missglückter zweiter Anschlag am 13. August ebenfalls in Inzing. Nicht ausgeschlossen ist, dass die Serie eigentlich schon mit dem Stadelbrand am 7. Juli in Rietz begann. Möglich ist auch, dass der eine oder andere Brand das Werk eines Nachahmungstäters ist.

Polizei: Das Landeskriminalamt hat mittlerweile eine Sonderkommission eingerichtet. Auch viele Beamte aus dem Bezirk beteiligen sich an der Dauerfahndung.