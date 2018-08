Dublin – Eine Frau hat mit ihrem Auto ein Eingangstor zum Regierungssitz in Dublin gerammt. Die etwa 50-jährige sei an Ort und Stelle festgenommen worden, teilte die irische Polizei am Dienstag mit. Bei dem Vorfall sei niemand verletzt worden. Zum Hintergrund gab es zunächst keine Informationen.

Auf Fotos im Internet war ein grauer Kleinwagen zu sehen, der in der Einfahrt des Regierungssitzes von Premierminister Leo Varadkar stand. Erst in der vergangenen Woche war ein Mann mit seinem Auto in die Absperrungen vor dem britischen Parlament in London gerast und hatte dabei mehrere Menschen verletzt. Der Brite mit sudanesischen Wurzeln wurde inzwischen wegen versuchten Mordes angeklagt. Die Polizei ermittelt weiterhin wegen Terrorverdachts gegen ihn. (APA/dpa)