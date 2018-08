Wien – Unter regem medialen Interesse hat am Dienstag in einem bis auf den letzten Platz gefüllten Schwurgerichtssaal am Landesgericht der Prozess gegen einen gebürtigen Afghanen begonnen, der am 18. September 2017 in der Puchsbaumgasse in Wien-Favoriten seine jüngere Schwester vorsätzlich mit einem Kampfmesser getötet haben soll. Auf die Frage nach seinem Alter erwiderte der Angeklagte, er sei 19.

„Dieses Alter wurde mir von meinen Eltern gesagt. Es wurde hier auch angenommen“, erklärte der äußerlich deutlich älter als 19 wirkende Mann, der seinen Angaben zufolge seit fünf Jahren in Österreich lebt. Die Staatsanwaltschaft unterstellt ihm einen Ehrenmord. Die jüngere Schwester des Mannes hätte „nach Ansicht des Angeklagten die Familienehre befleckt“, heißt es in der Anklageschrift.

Verteidiger beantragte Abbruch der Verhandlung

Im Fall eines anklagekonformen Schuldspruchs drohen dem einem Gutachten zufolge inzwischen 22-Jährigen zehn bis 20 Jahre oder lebenslange Haft. Verteidiger Nikolaus Rast akzeptierte das Gutachten allerdings weiterhin nicht. Sein Mandant sei am 1. Jänner 1999 geboren, daher sei in diesem Fall das für junge Erwachsene vorgesehene Jugendstrafrecht anzuwenden, das für Mord maximal 15 Jahre Haft vorsieht, argumentierte der Anwalt, nachdem die Geschworenen ihren Eid abgelegt hatten. Rast lehnte daher das Schwurgericht (Vorsitz: Stefan Apostol) wegen falscher Zusammensetzung ab und beantragte den Abbruch der Verhandlung.

Gutachter: Angeklagter im Tatzeitpunkt über 21

„Der Beschuldigte war am Vorfallstag zumindest 21 Jahre und drei Monate alt“, stellte Fabian Kanz, Sachverständiger für forensische Antrophologie, fest. Er hätte sich „sehr wahrscheinlich bereits im 22. Lebensjahr befunden“. Auf Nachfrage des vorsitzenden Richters ergänzte Kanz, es sei „äußerst unwahrscheinlich, dass er jünger war“. Das von ihm festgestellte Alter sei eine „Mindestschwelle“. Es sei durchaus denkbar, dass der Angeklagte um bis zu vier Jahre älter als von der Staatsanwaltschaft angenommen sei. Diese hat in ihrer Anklageschrift das Geburtsdatum auf „spätestens 29. Mai 1996“ festgelegt. (APA/TT.com)