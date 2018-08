Plombieres – Nahe der Grenze zu Deutschland sind am Mittwoch in einem Restaurant in Belgien zwei Frauen erstochen worden. Auch der Täter sei tot, berichtete die belgische Nachrichtenagentur Belga unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft.

Bei den Opfern handelt es sich Belga zufolge um die Ex-Freundin des Täters sowie um deren Mutter. Zudem seien mehrere Besucher des Restaurants in Plombières in der Provinz Lüttich verletzt worden. Der Täter habe am Mittwoch das Lokal betreten und mit einem Messer auf mehrere Menschen eingestochen. Bürgermeister Thierry Wimmer schloss einen Terrorakt aus und sprach von einer privaten Tragödie.

Die Gemeinde Plombières - früher auch Bleyberg genannt - liegt im Dreiländereck zwischen Belgien, den Niederlanden und Deutschland, ungefähr zwölf Kilometer westlich von Aachen. Sie hat etwa 10.000 Einwohner. (APA/dpa)