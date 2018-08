Heilbronn – Vergewaltigung eines Schuljungen sowie Herstellung von Kinderpornos werden dem ehemaligen Leiter eines Kindergartens zur Last gelegt. Laut Anklage soll der 31-Jährige sich von 2012 bis Anfang 2018 insgesamt 19 Mal meist in seiner Wohnung an einem anfangs sechs Jahre alten Kind vergangen und diese Taten auch gefilmt haben. Der Mann sitzt seit Anfang März in Haft. Schwerwiegendster Vorwurf: schwerer sexueller Missbrauch von Kindern – was mit bis zu 15 Jahren Gefängnis bestraft werden kann. An diesem Montag beginnt vor dem Landgericht Heilbronn der Prozess gegen ihn.

Bereits Anfang 2016 war der Erzieher beim Tausch von Kinderpornos erwischt worden. Die Polizei beschlagnahmte Tausende Fotos und Videos. Dass es dem Vernehmen nach bis Sommer 2017 dauerte, bis die Evangelische Kirche als sein Arbeitgeber alarmiert wurde, hat nicht nur bei Eltern in Heilbronn für Entsetzen gesorgt.

Kindergartenkinder offenbar nicht betroffen

Die Polizei hat Konsequenzen in Abläufen angekündigt. Warum der Mann danach noch bis Anfang 2018 für die Kirchengemeinde arbeitete, versucht derzeit ein Krisenteam aufzuklären. Danach werde entschieden, welche Konsequenzen zu ziehen seien, sagte ein Sprecher der Landeskirche. Nach bisherigen Erkenntnissen blieben die Kinder im Kindergarten von den sexuellen Übergriffen verschont.

Der 31-Jährige hat die Vorwürfe in Vernehmungen eingeräumt, wie es hieß. Verteidiger Thomas Amann kündigte ein Geständnis an. Ob das Opfer in den Zeugenstand muss, war zunächst unklar. Sein Mandant wolle „unbedingt“ eine Sexualtherapie machen, sagte Amann, und er wolle sich einen Beruf suchen, in dem er nicht mit Kindern arbeite.

Der Deutsche Kinderschutzbund fordert im Zusammenhang mit dem Heilbronner Fall mehr Beachtung der verpflichtenden Schutzkonzepte vor sexuellem Missbrauch in Kindergärten. „Man muss grundsätzlich weg von dem Gedanken ,Bei uns passiert sowas nicht‘, weil es leider überall passieren kann“, sagte Vize-Präsident Christian Zainhofer der Deutschen Presse-Agentur in Heilbronn.

„Zu einem Erzieher in einem Kindergarten besteht natürlich ein besonders Vertrauensverhältnis“, sagte Zainhofer. Der Kindergarten sei ein Ort, an dem sich Kinder sicher fühlen sollten. „Wenn es stimmt, dass es 15 Monate dauerte, bis der Arbeitgeber des Mannes informiert wurde, ist das natürlich eine Katastrophe.“ (dpa)