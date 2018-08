Weil am Rhein/Basel – Einen 13-jährigen Autofahrer hat der deutsche Zoll in der Nacht auf Montag am deutsch-schweizerischen Autobahn-Grenzübergang Basel/Weil am Rhein gestoppt. Das Kind war zusammen mit zwei Freunden mit dem Auto der Mutter unterwegs.

Der junge Autofahrer hatte bei seiner Fahrt gegen 3 Uhr in Richtung Schweiz die Busspur benutzt und war nach gegebenen Haltezeichen mit angezogener Handbremse durch die Grenzkontrollstelle gefahren, wie die deutsche Polizei mitteilte. Danach blieb das Auto beim dortigen Restaurant stehen.

Die „hinterherrennenden Zollbeamten“ hätten nicht schlecht gestaunt, als sie im Fahrzeug nur Kinder entdeckten. In der Folge haben die Eltern ihre Kinder beim Grenzübergang abgeholt. Der zuvor gestohlene Schlüssel und der Wagen seien der Mutter des 13-Jährigen übergeben worden. (APA/sda)