Baumkirchen – Bei einer Hausdurchsuchung in Baumkirchen konnte die Polizei am Dienstag in einem Aufzuchtzelt 760 Gramm geerntete und getrocknete Cannabisblüten sicherstellen. Der Mieter, ein 35-jähriger Österreicher, wird wegen des Verdachts des Verbrechens nach dem Suchmittelgesetz angezeigt. Er wurde in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert. (TT.com)