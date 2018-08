Schwaz – Gleich mehrere Einbruchsdiebstähle sind in der Nacht auf Freitag im Bezirk Schwaz begangen worden. Das ist offenbar kein Zufall: Die Ermittler vermuten einen Zusammenhang.

So wurde in Terfens von Unbekannten die Fenster eines Lkw eingeschlagen. Erbeitet wurde in dem Fall nichts. Dann wurden in Schwaz drei Baucontainer aufgebrochen, daraus wurde Bargeld gestohlen – jedoch nur in geringer Höhe. Schließlich wurden in Vomp und Schwaz je ein Imbissstand aufgebrochen. Auch hier wurde ein geringer Geldbetrag gestohlen. (TT.com)