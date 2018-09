Von Thomas Hörmann

Innsbruck – Weit über 200 Dienststunden bei nur zwei freien Tagen pro Monat unter gleichzeitig immer schwierigeren Arbeitsbedingungen: „Trotz anderslautender Versprechungen der Politik hat sich an der Situation der Justizwache nichts geändert“, schlägt der Innsbrucker Personalvertreter Oliver Wille einmal mehr Alarm: „Wir sind längst über dem Limit. 13 Planstellen sind noch immer nicht besetzt.“

Die Zahlen im Detail: Für die Betreuung der derzeit nahezu ausgelasteten Justizanstalt sind 162 Beamte vorgesehen. „Tatsächlich haben wir 154 Mitarbeiter, von denen sich fünf mehr oder weniger im Dauerkrankenstand befinden.“ Es werden zwar ständig neue Beamte aufgenommen, „aber zu wenige“, sagt Wille: „Damit lassen sich nur die Pensionierungen ausgleichen. Unterm Strich bleibt der Personalstand gleich.“

Es war vor zwei Jahren, als die Personalvertretung der Innsbrucker Justizwache erstmals öffentlich auf die prekäre Personalsituation aufmerksam machte. Zunächst durchaus mit Erfolg – der damalige Justizminister Wolfgang Brandstetter stellte weitere Planstellen in Aussicht. Die Personalvertreter forderten zehn zusätzliche Beamte, mindestens sieben wurden versprochen. Schon damals merkte Brandstetter an, dass die Besetzung wegen der zu geringen Anzahl an Bewerbern schwierig werden würde.

Tatsächlich lag es aber mehr am selektiven Auswahlverfahren, dass die Stellen vielfach unbesetzt blieben: „Von 20 Kandidaten scheiterten zwölf bei den Tests“, sagt Wille: „Jetzt kommen zwölf bis 15 durch.“ In der Innsbrucker Justizanstalt sei davon allerdings noch nichts zu spüren. Wille vermutet sogar Kalkül dahinter. „Österreichweit umfasst der Unterstand bei der Justizwache 200 Planstellen. Da kann man einiges einsparen.“ Geld, das nach Ansicht des Personalvertreters derzeit auch in den Bau des dritten Ziegelstadl-Trakts fließt. „4,2 Mio. Euro sind dafür vorgesehen, 40 Häftlinge sollen im Block C untergebracht werden.“

Apropos Häftlinge – auch sie sorgen für Frust bei den Innsbrucker Justizwache­beamten: „Wir haben zwar weniger Marokkaner, dafür aber mehr Somalier und Tschetschenen.“ Und das bedeute „mehr Theater, mehr Übergriffe und auch mehr Anzeigen gegen die Beamten“. Nach fast jeder Amtshandlung müssen wir uns gegen Vorwürfe der Häftlinge wehren. Rauskommen tut dann fast nie etwas.“ Aber bis zur Einstellung des Verfahrens „schwebt ständig ein Damoklesschwert über den betroffenen Beamten. Die Leute bei uns wollen einfach nicht mehr“, sagt Wille.

Der Personalvertreter kritisiert auch die Ausbildung der neuen Beamten. Die sei viel zu human, „wir sind kein Pflegedienst, sondern ein Wachkörper, der in bestimmten Situationen Durchsetzungsvermögen benötigt“.