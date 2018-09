Birmingham — Bei einer Teenager-Party im US-Bundesstaat Alabama sind Medienberichten zufolge mehrere Menschen angeschossen worden. In ersten Berichten war von bis zu sieben Verletzten in der Stadt Birmingham die Rede, ein Teenager sei lebensbedrohlich verletzt, berichtete das Portal „Al.com". Die Polizei habe mehrere Häuserblöcke abgesperrt, hieß es bei Fox News. Eine Reporterin der Alabama Media Group schrieb auf Twitter, die Polizei habe am Tatort mindestens 16 Patronenhülsen sichergestellt.

Den Schüssen sei eine Auseinandersetzung außerhalb des Gebäudes vorangegangen. Auf Twitter sprachen Nutzer von einer großen Polizeipräsenz. Eine Nutzerin berichtete, mindestens zehn Schüsse gehört und Menschen wegrennen gesehen zu haben. (dpa, TT.com)



