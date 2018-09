Imst, Hall – Beträchtliche Beute machten in der Nacht auf Montag ein Einbrecher in Imst. Gegen 3 Uhr brach er eine Fluchttür eines Gasthauses auf. Der Unbekannte durchsuchte mehrere Schubladen. Er stahl zwei Kellnertaschen, in denen sich Bargeld befand. Laut Polizei liegt der Schaden im mittleren vierstelligen Eurobereich.

In Hall wurde im Laufe der vergangenen Woche ein Motorfahrrad aus der Tiefgarage eines Mehrparteienhauses gestohlen. Die schwarze Maschine der Marke KSR Moto war dort versperrt abgestellt. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. (TT.com)