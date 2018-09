Kairo – Nach einem Vorfall nahe der US-Botschaft in Kairo haben ägyptische Sicherheitskräfte einen Mann festgenommen. Als er an der US-Vertretung entlang gelaufen sei, hätten Chemikalien in seinem Rucksack Feuer gefangen, teilte das ägyptische Innenministerium am Dienstag mit. Eine Befragung des 24-Jährigen habe ergeben, dass dieser „extremistische Ansichten“ habe.

Sicherheitskreise und Zeugen hatten zunächst berichtet, der Mann habe versucht, einen explodierenden Gegenstand über die Mauer der hoch gesicherten US-Botschaft zu werfen.

Mit den Chemikalien in seinem Rucksack plante der Festgenommene dem Innenministerium zufolge einen „feindlichen Akt“, doch dieser schlug fehl. Ein im Internet zirkulierendes Video einer Überwachungskamera zeigte einen die Straße entlanglaufenden jungen Mann, aus dessen Rucksack explosionsartig Rauch aufsteigt.

Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Die US-Vertretung teilte auf Twitter mit, nach dem Ende der Untersuchungen gehe der Betrieb normal weiter. Die Straßen um die Gebäude sind grundsätzlich weiträumig abgesperrt, um mögliche Angriffe oder Unruhen vor der Botschaft nicht zuzulassen. (APA/dpa)