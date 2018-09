Als Beschützer einer jungen Frau wollte sich ein Innsbrucker im Juni geben. Vielleicht gut gemeint — jedenfalls schlecht getroffen. Gestern am Landesgericht musste sich nämlich nun der 46-Jährige wegen Verleumdung und falscher Beweisaussage vor Strafrichterin Helga Moser verantworten. Grund war die geschärfte Auffassungsgabe zweier einschreitender Polizisten der Inspektion Pradl. Diesen hatte der Mann nämlich erst angezeigt, dass seine Bekannte von einem namentlich konkret Genannten durch Klopfen an die Türe bedroht werde. Für den Anzeiger eine — strafrechtlich relevante — gefährliche Drohung. Schließlich habe er ja einmal kurz Jus studiert: Als die Beamten den Sachverhalt rechtlich aber ganz anders einordneten, legte der Innsbrucker immer und immer wieder nach. So wurde aus Klopfen lautes Hämmern, unter lautem Geschrei sollten letztlich auch Todesdrohungen gefallen sein. Gestern konnte die Beschützte die Ausführungen des Mannes nicht glaubhaft untermauern. Dazu schilderten die Polizisten nur allzu glaubhaft, wie der Angeklagte offenbar dessen eigene Rechtsansicht durch Ergänzungen festigen wollte. Dabei übersah er leider, dass er den Angezeigten der Strafverfolgung ausgesetzt hatte und wohl auch, dass darauf bis zu fünf Jahre Haft stehen. Richterin Moser: „Sie haben Jus studiert, aber halt nicht abgeschlossen. Vom Tatbestand einer gefährlichen Drohung haben Sie offenbar keine Ahnung, aber was eine Verleumdung ist, müssten Sie doch wissen!" 1680 Euro Geldstrafe ergingen nicht rechtskräftig.

Eine Geschwindigkeitsübertretung im Ortsgebiet offenbarte im Juni die Achillesferse eines bislang unbescholtenen Unterländers. Der 51-Jährige hat es bis heute zu keinem Führerschein gebracht. Die plumpe Fälschung des Scheins erkannten die Beamten bei der Verkehrskontrolle unglücklicherweise sofort. Zur Hälfte bedingte 1400 Euro Geldstrafe ergingen für Urkundenfälschung.

Doch nicht in Haft muss eine Kleptomanin. Nach einem räuberischen Taschendiebstahl wandelte das Oberlandesgericht der Therapiewilligen die Strafe in zehn Monate bedingte Haft und 1500 Euro Geldstrafe um. (fell)