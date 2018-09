Villach – Beim Harley-Treffen in Kärnten haben unbekannte Diebe zugeschlagen. In Faak am See bei Villach wurde eine Harley Davidson eines 57-jährigen Deutschen im Wert von 10.000 Euro gestohlen. Auch in Velden am Wörthersee waren Diebe am Werk: Laut Polizei stahlen sie Mittwochabend einem 55-jährigen Italiener dessen Harley im Wert von 22.000 Euro. (APA)