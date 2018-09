Der Imster Postplatz war schon öfters Schauplatz gerichtsrelevanter Drogengeschäfte. Im März kam es zu einer speziellen Konstellation. Einen Marihuana-Ankauf für 90 Euro wollte nämlich ein junger Oberländer über die Bühne bringen. Der mutmaßliche Verkäufer und sein Freund hatten nach dessen Anruf hingegen gleich vor, diesen „abzuziehen“. So traf man sich gegen 13 Uhr völlig ungerührt am öffentlichen Platz zum Drogendeal. Vor der Post ging dann alles ganz schnell: Kaum hatte der Oberländer das Geld aus der Tasche gezogen, riss es ihm der 20-jährige Dealer aus der Hand und verpasste dem Opfer mit mindestens einem Mittäter Tritte und Schläge. Als der Oberländer die Flüchtenden verfolgte, zog der 20-Jährige ein Messer und drohte mit dem Abstechen. Gestern am Landesgericht mussten sich der 20-Jährige und zwei Freunde, aber auch das Opfer vor dem Jugendgericht verantworten. Das Opfer hatte nämlich bei der Polizei einen am Drogendeal beteiligten Freund verschwiegen und kassierte deshalb wegen Falschaussage und Begünstigung 1440 Euro Geldstrafe. Über das Trio ergingen wegen schwerer Nötigung und anderer Delikte Strafen bis zu 12 Monate bedingter Haft samt 1440 Euro Geldstrafe. Den 20-Jährigen erwartet nächste Woche übrigens der nächste Prozess. (fell)