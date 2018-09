Von Reinhard Fellner

Innsbruck, Gries a. Br. – Das Widum Lueg in Gries ist mittlerweile Thema für Kulturinteressierte in ganz Österreich. Zuletzt stellte das Bundesdenkmalamt das geschichtsträchtige Kirchenwidum am Brennerpass 2017 unter Denkmalschutz. Das stieß wiederum der Gemeinde Gries am Brenner sauer auf. Schließlich hatte sie wegen Einsturzgefahr und damit verbundener „Gefahr im Verzug“ bereits 2012 einen – nie vollzogenen – Abbruchsbescheid erlassen. Eine Vorstellung (Rechtsmittel) gegen den Schutz wurde verworfen. Darauf wandte sich Bürgermeister Karl Mühlsteiger mit einer Beschwerde gegen ein Gemeinde-Denkmal an das Bundesverwaltungsgericht.

Zuvor war es um das Gemäuer jedoch über Jahre ruhig gewesen. War doch 2011 durch die Gemeinde ein Betretungsverbot wegen Steinschlaggefahr verordnet worden und lag das Widum samt Kirche fortan im Sperrgebiet.

Der Umgang mit Letzterem ist nun Stein des Anstoßes und Grund einer Strafanzeige gegen Dorfchef Mühlsteiger. So reichte der Eigentümer des Widums nun eine Sachverhaltsdarstellung bei der Staatsanwaltschaft ein, da er offenbar reine Willkür im Umgang mit dem Sperrgebiet ortet. Widum-Anwalt Hermann Holzmann auf Anfrage: „Dem Eigentümer wird das Betreten des sanierungsbedürftigen Widums verboten. Ja, man straft ihn sogar. Zur gleichen Zeit werden im Sperrgebiet in der nebenan liegenden Kirche Messen abgehalten, Arbeiten getätigt und eine Außenstelle des Gemeindebauhofs betrieben. Die völlig einseitige Auslegung des Sperrgebiets und die ständige Behinderung des Denkmalschutzes ist jedenfalls überprüfungswürdig!“, so RA Holzmann.

Staatsanwalt Hansjörg Mayr bestätigte gestern gegenüber der TT den vorliegenden Akt: „Wir haben das Landeskriminalamt nun mit Ermittlungen wegen Verdachts des Amtsmissbrauchs beauftragt. Ein Abschlussbericht steht noch aus.“ Ein zuvor von Mühlsteiger gestellter Einstellungsantrag war vom Haft- und Rechtsschutzrichter abgewiesen worden.

Anwalt und Strafverteidiger Albert Heiss vertritt Bürgermeister Mühlsteiger und tritt der Anzeige vehement entgegen. Der Bürgermeister handle schon allein als Baubehörde erster Instanz einzig aufgrund Gutachten von Sachverständigen und Stellungnahmen des Landesgeologen Gunther Heißel. Heiss zur TT: „Renovierungsmaßnahmen dürfen demnach eben einzig nach Errichtung eines Steinschlag-Schutzdammes durchgeführt werden, um die Sicherheit involvierter Personen zu garantieren.“