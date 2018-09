Drogenkonsum seit dem 14. Lebensjahr, dazu Alkohol – dies führte für einen 24-jährigen Innsbrucker Ende Juni in Hall zu einem Cobra-Einsatz unter Beteiligung von 41 Exekutivbeamten. Zuvor war nach der Geburtstagsfeier der Großmutter beim 24-Jährigen wieder eine alte Wunde aufgerissen. Hatte der Vater doch einst dessen Moped einfach über seinen Kopf hinweg verkauft. Dies brachte den Innsbrucker nach einem Drogen-Alkohol-Cocktail derartig in Rage, dass er in der Wohnung des bereits abwesenden Vaters den Pistolenkoffer öffnete und daraus die Waffe samt Munition entnahm. Schüsse auf das TV-Gerät des Vaters folgten. Erst die couragierte Großmutter beruhigte die Situation und rief aus Angst um den Enkel die Polizei. Diese umstellte mit einem Großaufgebot samt Rettung und Notarzt das Haus. „Er hat halt total durchgedreht!“, schilderte die Oma gestern am Landesgericht vor Richter Günther Böhler als Zeugin. Zugestehen musste die 70-Jährige aber auch, dass der Enkel drohte, auf sie zu schießen, sollte sie die Polizei rufen. Nach einem zweiten Schuss auf eine Bierkiste konnte der 24-Jährige mit der Pistole im Hosenbund verhaftet werden. Nach einem Gutachten von Psychiater Carl Miller wählte Richter Böhler die wohl beste Lösung für den Langzeit-Drogenabhängigen: Zwei Jahre Haft ergingen in Kombination mit Einweisung in eine Anstalt für entwöhnungsbedürftige Rechtsbrecher. Vorteil für den Innsbrucker: Die Dauer der Entziehungskur in der Anstalt wird ihm auf die Haftstrafe angerechnet.

Anzurechnen gab es bei 12 einschlägigen Vorstrafen gestern auch viel bei einem 67-jährigen Italiener, der des gewerbsmäßigen Einbruchsdiebstahls angeklagt war. Der Fall offenbarte eine Spirale, aus der es für den heimatlosen Gelegenheitsarbeiter wohl kein Entrinnen mehr gibt: Kaum kommt er aus dem Gefängnis, begeht er schon Tage später wieder Zech- und Hotelbetrügereien, einfach um zu essen und zu wohnen. Diesmal ließ Francesco im Mai in Lienz aber auch Schmuck für 5000 Euro mitgehen. 150 Euro soll die Beute in Bozen eingebracht haben. Für 18 Monate stellt der Staat nun wieder eine gesicherte Unterkunft. (fell)