Wien – Eine Frau ist am Samstag kurz vor 19 Uhr in ihrer Wohnung in der Ybbsstraße Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Das teilte die Polizei am Abend mit. Ein des Mordes Verdächtiger sei festgenommen worden. Weitere Einzelheiten waren vorerst nicht bekannt.

Laut Polizeiangaben hatten Zeugen aus der Wohnung des Opfers, einer 50-jährigen Frau, einen lautstarken Streit gehört. Als sie den Tatverdächtigen aus dem Stiegenhaus laufen sahen, hätten sie die Einsatzkräfte alarmiert. Der 40-jährige Mann sei in Folge – nach weiteren Zeugenhinweisen – gegen 20.30 Uhr in der Quellenstraße im 10. Wiener Gemeindebezirk (Favoriten) festgenommen worden.

Das Opfer wies mehrere Messerstiche auf. In welchem Verhältnis die Frau mit dem der Tat verdächtigen Mann stand, war vorerst unklar. Nähere Erkenntnisse wurden von weiteren Einvernahmen von Zeugen und des Verdächtigen erwartet. Das Landeskriminalamt Süd hat die Ermittlungen übernommen. (APA)